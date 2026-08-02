«Ротор‑2» — «Металлург» — 0:3

Исход встречи был решён ещё в первом тайме. На 15‑й минуте распечатал ворота Дмитрий Савин, на 23‑й Дмитрий Пахомов удвоил преимущество гостей, а на 44‑й Матвей Ивашов довёл счёт до разгромного — 0:3. Во второй половине встречи «Металлург» спокойно контролировал ход игры и катал мяч в своё удовольствие. Итог 3:0 в пользу «Металлурга».