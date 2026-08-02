Искусный рыбак с перепонками: в Новосибирском зоопарке показали виверрового кота

Как пояснили в пресс-службе зоопарка, у этих животных есть одна удивительная особенность — небольшие перепонки между пальцами. Они помогают кошкам ловить рыбу и не позволяют когтям полностью втягиваться. Благодаря этому виверровый кот — отличный пловец и ныряльщик, и в вольерах у них всегда есть вода. Кошки-рыболовы обожают в ней играть, развлекаясь с кормом и разными предметами. Их поведение неизменно привлекает внимание посетителей зоопарка.