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Искусный рыбак с перепонками: в Новосибирском зоопарке показали виверрового кота

Новосибирский зоопарк поделился кадрами редких виверровых котов, которых также называют кошками-рыболовами. Эти необычные хищники обитают здесь с 1977 года, когда поступила первая пара. Однако получить потомство от них тогда не удалось.

Источник: Сиб.фм

Вторая пара стала подарком от зоопарка Роттердама в 1996 году, и уже через год в Новосибирске впервые родились котята. С тех пор виверровые кошки там регулярно приносят потомство.

Как пояснили в пресс-службе зоопарка, у этих животных есть одна удивительная особенность — небольшие перепонки между пальцами. Они помогают кошкам ловить рыбу и не позволяют когтям полностью втягиваться. Благодаря этому виверровый кот — отличный пловец и ныряльщик, и в вольерах у них всегда есть вода. Кошки-рыболовы обожают в ней играть, развлекаясь с кормом и разными предметами. Их поведение неизменно привлекает внимание посетителей зоопарка.