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Главные новости к утру 2 августа

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестная попыталась пронести его в ресторан. Погибли три человека, еще 21 ранен.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестная попыталась пронести его в ресторан. Погибли три человека, еще 21 ранен.

Два человека погибли при налете беспилотников на Саратов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

США в ближайшие недели оценит перспективы возобновления переговоров по Украине, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп отказался от новых ударов по Ирану, поскольку стороны достигли контуров мирной сделки.

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