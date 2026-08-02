Но что-то пошло не так. Что делать, если отпуск срывается

Короткого лета люди в Центральной России ждут весь год, выверяя даты отпусков и откладывая деньги. А потом вдруг оказывается, что где-то лесные пожары, где-то неразбериха с авиарейсами или проблемы с топливом. И всё идёт кувырком… Как люди выходят из ситуации? Можно ли обойтись вообще без летнего отпуска и не выгореть? Или стоит грамотно поменять планы и отдохнуть, пусть по-иному? Ответы на эти вопросы ищет nn.aif.ru.
Ни о чём не жалеют.
Нижегородка Наталья Борисова из года в год летом ездила в жаркие страны — Турцию, Египет, Испанию. Летом 2026 года, посмотрев цены на зарубежные туры и ситуацию с отменами вылетов, решила поначалу вообще никуда не ехать.
Разубедило её заманчивое предложение в Сети: десять дней на берегу моря в Абхазии. И Наталья решила впервые попробовать отдохнуть в нестандартном для себя месте. Без приключений и тут не обошлось. «Мы прилетали в Сочи, и тот аэропорт долго не принимал, не одни сутки. Один раз нам даже дали взлёт, а потом из соображений безопасности посадили самолёт в Саратове, — вспоминает Наталья. — Там нас разместили в хорошем отеле. Я волновалась, конечно, но в итоге долетели, отдых начался, его ещё и продлили. А обратный путь был вообще без задержек».
Абхазия впечатлила Наталью необыкновенно красивыми видами, гостеприимством и демократичными ценами. «Отпуск мой летний точно не был испорчен! Он просто был другим. Осенью хочу вернуться в Абхазию», — поделилась нижегородка.
Рязанка Светлана Сергеева с сёстрами должна была поехать на отдых в Крым. Заранее взяли билеты, номера в отеле забронировали. Но из-за тревожных новостей решили отказаться от поездки.
Женщина подумала и отправилась на дачу. И сейчас ни о чём не жалеет. «Начну с того, что, если б уехали в отпуск, то, скорее всего, лишились бы всех яблонь на даче. В этом году очень много яблок, ветки ломаются. Мы успели укрепить их. Боюсь представить, что бы увидели на даче по возвращению», — рассказывает Светлана.
А ещё время позволяло, и рязанка с дочкой провели несколько фантастических дней в Москве.
«Дочка сама выбирала программу и сразу же попросилась на Воробьёвы горы. Исполнилась мечта ребёнка — пролететь на зиплайне, — продолжает Светлана. — А ещё были на ВДНХ, на Красной площади, в парке “Зарядье” и Третьяковской галерее… Ну и исполнили ещё одну мечту — посетить кафе с минипигами. Ребёнок счастлив!».
Пешком и с песней.
Отпуск в семье Звягиных из Ярославля начинался, как в хорошем кино: маршрут проложен зелёным маркером, в навигаторе забиты точки — Данилов, Вологда и Великий Новгород. Иван и Алиса планировали поездку полгода как настоящее путешествие на колёсах.
«К Новгороду через Вологду — хороший маршрут, — говорил Иван друзьям за неделю до отъезда. — Заодно к родственникам заедем, они нас уже заждались. Давно не виделись, всё обещали выбраться, а не было возможности».
Но тут начались проблемы с бензином… Иван перед стартом заправиться сумел — отстоял час в очереди, залил тридцать литров, как положено по лимиту. Но до Великого Новгорода топлива не хватало, а канистры на АЗС заливать перестали.
«Начал прикидывать: туда бензина хватит впритык, если не включать кондиционер и ехать экономно, но обратно — уже нет, — объяснил Иван. — А где заправляться в Новгороде, неизвестно, там, по слухам, ситуация была не лучше. И жена стала отговаривать от этой авантюры».
Пришлось спешно пересматривать планы на отпуск. Своё автопутешествие они решили заменить спортивным пешим походом. «Есть рюкзаки, палатка, горелка и тушёнка — тоже особый вид отдыха. Под боком лес, речка. Сначала, правда, Алиса отнеслась к этой идее скептически. Но погода шептала, и я жену уговорил», — сказал Иван.
Супруги отправились в сторону посёлков у речки Которосль со всем походным снаряжением. Набираться свежего воздуха и впечатлений — с фотоаппаратом в руках и бутербродами. Чем не замена стандартному отпуску?
А с бензином всё уже налаживается, так что обдуманный маршрут обязательно пригодится!
Вместо моря — балкон.
Студентка из Ярославля Анна Цветнова копила на поездку к морю полгода. Откладывала понемногу со стипендии и подработки, отказывала себе в мелочах — не покупала кофе навынос, не ходила в кафе с подругами, не заказывала одежду с маркетплейсов. В обеденный перерыв вместо того, чтобы спуститься в столовую, доставала контейнер с домашней едой и смотрела в телефоне фотографии пляжей.
«В прошлом году не получилось поехать — нужен был новый ноутбук. В позапрошлом подвернула ногу за неделю до отпуска и просидела дома. В этом году решила: всё, хватит, еду!» — рассказала Анна. Начала собирать вещи. Но чем ближе была дата отъезда, тем тревожнее становилось. Забеспокоились и родные Ани: мама категорически говорила «нет».
За несколько дней до отъезда Анна отказалась от всех планов.
«Потом первые три дня я просто лежала на диване и смотрела в потолок, — говорит Анна. — Друзья уехали кто куда. А я сидела в городе, в духоте». А потом появилась неожиданная идея. В один из тоскливых вечеров Анна стояла на своём балконе — старом, обшарпанном, с облупившейся краской и щелями в полу. И вдруг девушка подумала: «А ведь я могу это изменить». Деньги, отложенные на поездку, ярославна решила вложить в ремонт на балконе. «Я никогда не делала ремонт сама. Максимум — вешала полки и красила стены, — смеётся Анна. — Но балкон был в таком состоянии, что туда страшно было выходить. Я подумала: почему бы не вложить эти деньги в свой быт? Море от меня никуда не денется».
Аня утеплила балкон, поставила новые окна, постелила ламинат. Купила маленький столик, кресло и кашпо с цветами. Через две недели балкон превратился из захламлённой кладовки в уютное место, где можно пить утренний кофе, читать. И отдыхать душой.
Мнение экспертов: Можно многое успеть.
Директор туристической компании Мария Свиридова (Нижний Новгород):
"Сама я долгие годы ездила в июле с внучкой в Турцию. В этом году не поехала и счастлива безмерно! Там очень жарко в это время, а в нашей полосе — красота.
Не надо забывать, что весной и осенью туры всегда дешевле, чем летом. При этом в тех же Турции и Египте относительно тепло и в эти времена года.
А если отдыхать зимой, то для этого есть горные лыжи, путешествия по России, экскурсии в Узбекистан, Азербайджан, Грузию.
Не успели в речной круиз летом? Можно позже поехать в круиз морской. Сейчас, например, очень популярны такие туры в Юго-Восточную Азию. Причём на эти круизы вне сезона бывают скидки.
Но важно помнить, что бронировать туры на отдых в любой сезон лучше заранее".
Нервы кредит не дадут.
Психолог Илья Косякин (Нижний Новгород):
"Нервная система не умеет жить в кредит. Если полгода пахать без отдыха, организм просто сам устроит вам вынужденную передышку — через дикую лень, раздражение или головную боль…
Отпуск в октябре, январе или марте ничем не хуже июльского. Нервной системе важна сама смена обстановки и ритма, а не температура за окном".