Но что-то пошло не так. Что делать, если отпуск срывается

«Потом первые три дня я просто лежала на диване и смотрела в потолок, — говорит Анна. — Друзья уехали кто куда. А я сидела в городе, в духоте». А потом появилась неожиданная идея. В один из тоскливых вечеров Анна стояла на своём балконе — старом, обшарпанном, с облупившейся краской и щелями в полу. И вдруг девушка подумала: «А ведь я могу это изменить». Деньги, отложенные на поездку, ярославна решила вложить в ремонт на балконе. «Я никогда не делала ремонт сама. Максимум — вешала полки и красила стены, — смеётся Анна. — Но балкон был в таком состоянии, что туда страшно было выходить. Я подумала: почему бы не вложить эти деньги в свой быт? Море от меня никуда не денется».