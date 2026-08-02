Россельхознадзор начал проверку после массовой гибели пчел в Куйтунском районе

IrkutskMedia, 2 августа. В СМИ и социальных сетях появились сообщения о массовой гибели пчел в Куйтунском районе Иркутской области. По словам местных жителей, насекомые погибли вблизи деревни Харяты. Предполагается, что причиной могла стать обработка сельскохозяйственных полей, однако эта информация пока не подтверждена. Для установления обстоятельств специалисты Россельхознадзора начали проверку.
Ситуацию прокомментировала госинспектор управления Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии Людмила Филиппова. Она сообщила, что к обращению граждан приложено заключение службы ветеринарии. Специалисты ведомства проведут обследование почвы и растений, чтобы установить, какими пестицидами и в какое время обрабатывались сельхозугодья.
«В рамках наших полномочий проверяем именно правильность применения пестицидов и агрохимикатов. Рассмотрев это обращение, мы можем установить, были ли нарушения при обработках, которые могли привести к гибели пчел, или все-таки обработки не явились причинами. Это выявится в ходе проведения лабораторных исследований, когда будут результаты нашей лаборатории, которая оценит образцы почв и растений, которые мы отобрали. Также отбор пчел брала служба ветеринарии», — заявила она.
Людмила Филиппова также добавила, что при обработке сельхозугодий аграрии обязаны заранее уведомлять пчеловодов, а владельцы пасек — изолировать пчел в ульях на время проведения работ. Было ли такое оповещение в Куйтунском районе, специалистам еще предстоит выяснить.
Проверку также проводит администрация Куйтунского района. В мэрии отметили, что похожие случаи наблюдаются и в Тулунском районе.
«Важно дождаться точных результатов проверки и сохранить доверие к местному меду, ответственность за дело и уважение к труду пчеловодов в Куйтунском районе», — говорится в официальном сообщении администрации, опубликованном в соцсетях.
Продукты пчеловодства, произведенные в Куйтунском районе (мед, перга, маточное молочко), должны проходить проверку на соответствие стандартам безопасности. На данный момент они пригодны к употреблению и не представляют угрозы для здоровья людей.
Напомним, в Боханском районе Иркутской области выявили нарушение фермером правил применения пестицидов при выращивании зерна. Проверка показала неверную дозировку веществ и неправильное применение некоторых веществ для обработки льна.