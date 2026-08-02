Россельхознадзор начал проверку после массовой гибели пчел в Куйтунском районе

«В рамках наших полномочий проверяем именно правильность применения пестицидов и агрохимикатов. Рассмотрев это обращение, мы можем установить, были ли нарушения при обработках, которые могли привести к гибели пчел, или все-таки обработки не явились причинами. Это выявится в ходе проведения лабораторных исследований, когда будут результаты нашей лаборатории, которая оценит образцы почв и растений, которые мы отобрали. Также отбор пчел брала служба ветеринарии», — заявила она.