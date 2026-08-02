Магаданчанка получила 9 лет колонии за убийство бывшего сожителя

Как установил суд, бывшие возлюбленные непродолжительное время жили вместе, но затем расстались. В ноябре мужчина пришёл в гости к женщине, принёс спиртное и торт. Она разрешила ему остаться, выпила и ушла спать. Проснувшись посреди ночи, она увидела его на кухне — мужчина пил в одиночестве и курил. Это стало причиной ссоры, которая переросла в драку.