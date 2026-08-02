Мошенники составляют цифровое досье россиян: атаки стали хитрее

Мошенники собирают информацию о россиянах из социальных сетей и мессенджеров, чтобы создавать цифровые досье для адресных атак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Злоумышленники изучают личные профили и страницы пользователей. Их могут интересовать сведения о родственниках, работе, увлечениях, месте проживания и других деталях жизни человека.
«Преступники также целенаправленно собирают сведения, размещенные пользователями в личных профилях и на страницах, формируя так называемое цифровое досье. Эта информация служит основой для адресных атак», — рассказали в МВД.
Полученные данные позволяют мошенникам составить более убедительную легенду и быстрее войти в доверие к жертве. После этого они вступают с человеком в прямой диалог и используют приемы социальной инженерии.
Немногим ранее в МВД предупредили, что аферисты стали чаще писать россиянам в соцсетях от лица якобы единомышленников. Они ссылаются на общие интересы, любимых блогеров или участие в одних сообществах. Пользователям советуют насторожиться, если новый знакомый быстро переводит разговор на личные или финансовые темы.