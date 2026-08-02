Мошенники составляют цифровое досье россиян: атаки стали хитрее

Немногим ранее в МВД предупредили, что аферисты стали чаще писать россиянам в соцсетях от лица якобы единомышленников. Они ссылаются на общие интересы, любимых блогеров или участие в одних сообществах. Пользователям советуют насторожиться, если новый знакомый быстро переводит разговор на личные или финансовые темы.