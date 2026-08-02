За сутки в Красноярском крае потушили 11 пожаров

В Красноярском крае в субботу потушили 11 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Ранним утром 1 августа произошел пожар хозяйственной постройки в деревне Сосновое Озеро Ачинского округа. Силами 8 человек огонь был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Предварительная причина — грозовые разряды.
Ночью в селе Высотино по улице Молодежная загорелся жилой дом. Огонь уничтожил веранду и кровлю дома на площади 60 квадратов, травмирован мужчина. Огонь тушили 3 единицы спецтехники и 8 сотрудников МЧС России. Причина — короткое замыкание электропроводки.
Всего на оказание помощи при ДТП спасатели выезжали 6 раз.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше