People: В Нью-Йорке впервые выявили вирус Бурбон, от которого нет вакцины

В американском штате Нью-Йорк впервые официально подтвердили случай заражения редким вирусом Бурбон, для которого до сих пор не существует специального лечения, сообщает журнал People.
По данным издания, инфекцию, передающуюся через укусы клещей, выявили у 67-летнего Майкла Ларкина из Лонг-Айленда. Спустя некоторое время после заражения у мужчины появились сильные головные боли и выраженная слабость, после чего его госпитализировали.
Первоначально врачи подозревали болезнь Лайма, однако тест оказался отрицательным. После длительного обследования медики установили, что причиной заболевания стал именно вирус Бурбон. Уточняется, что Ларкину уже удалось справиться с инфекцией.
Вирус Бурбон впервые обнаружили в 2014 году в штате Канзас. Свое название он получил в честь округа, где был зарегистрирован первый случай заражения. С тех пор официально подтверждены лишь шесть случаев инфекции, при этом двое заболевших скончались.
Заболевание сопровождается высокой температурой, сильной усталостью, сыпью, болями в теле, тошнотой и головной болью. Вакцины и специальной терапии против вируса Бурбон не существует. Его диагностика также затруднена, поскольку симптомы схожи с проявлениями болезни Лайма, которая также передается через укусы клещей, уточняется в публикации.
Китайские ученые обнаружили, что нодавирусом, который ранее выявляли у рыб, креветок и крабов, могут заражаться люди, при этом он вызывает серьезные заболевания глаз. «Вечерняя Москва» узнала у ихтиолога, профессора Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрия Симакова, какие симптомы вызывает этот патоген и может ли он спровоцировать новую пандемию.