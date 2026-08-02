People: В Нью-Йорке впервые выявили вирус Бурбон, от которого нет вакцины

Вирус Бурбон впервые обнаружили в 2014 году в штате Канзас. Свое название он получил в честь округа, где был зарегистрирован первый случай заражения. С тех пор официально подтверждены лишь шесть случаев инфекции, при этом двое заболевших скончались.