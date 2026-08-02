В России новые правила провоза животных и багажа в автотранспорте введут с сентября

Провоз в легковом такси собак разрешат только в намордниках при наличии поводков и подстилок. Также допускается провоз мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Для провоза домашних животных в автомобильном и наземном электротранспорте размеры контейнера не должны по длине, ширине и высоте превышать 120 см, однако у перевозчика есть возможность самостоятельно увеличить размеры. Кроме того, дно контейнера должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом, а клетка для птиц покрыта светонепроницаемой тканью. Собака-поводырь перевозится отдельно.