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В России новые правила провоза животных и багажа в автотранспорте введут с сентября

В России с 1 сентября начнут действовать новые правила провоза животных и багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, включая такси. Информация об этом содержится в приказе Министерства транспорта России.

В России с 1 сентября начнут действовать новые правила провоза животных и багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, включая такси. Информация об этом содержится в приказе Министерства транспорта России.

По новым правилам в общественном транспорте и такси запретят перевозить в багаже или ручной клади зловонные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, окисляющие, едкие, коррозирующие, ядовитые и радиоактивные вещества, приводит текст приказа ТАСС.

Перевозку оружия разрешат только в случаях и порядке, предусмотренных российским законодательством. Также пассажиры смогут оплачивать поездки, покупать билеты и проходить посадку с помощью NFC и Единой биометрической системы.

Для поездок в такси ручная кладь не должна загрязнять и повреждать имущество или ограничивать обзор водителю. При этом требования к размеру и количеству багажа таксопарк вправе устанавливать самостоятельно. По согласованию с водителем такси можно будет перевезти не помещающиеся в багажник вещи в салоне машины, если это не помешает управлению и безопасности пассажиров. Плата за перевозку кресел-колясок пассажиров-инвалидов не должна взиматься.

Провоз в легковом такси собак разрешат только в намордниках при наличии поводков и подстилок. Также допускается провоз мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Для провоза домашних животных в автомобильном и наземном электротранспорте размеры контейнера не должны по длине, ширине и высоте превышать 120 см, однако у перевозчика есть возможность самостоятельно увеличить размеры. Кроме того, дно контейнера должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом, а клетка для птиц покрыта светонепроницаемой тканью. Собака-поводырь перевозится отдельно.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.