Московские врачи нашли у красноярского медведя Кузи тяжёлые травмы позвоночника

Тридцатилетний медведь Кузя, которого недавно перевезли из Красноярского края в московский парк «Земля прайда», прошёл обследование у столичных ветеринаров.
Результаты оказались неутешительными: у хищника выявили множественные дегенеративные изменения в позвоночнике, сообщают «Сибирские новости».
Напомним, Кузю спасли 30 лет назад из лесного пожара, все это время он жил в придорожном кафе в Емельяновском районе. 28 июля его доставили в Москву рейсом «Аэрофлота».
После транспортировки в Москву ветеринары обнаружили у Кузи межпозвоночные грыжи, воспаление позвонков, старый перелом хвоста и артроз суставов. Одна из грыж сильно давит на нервные корешки спинного мозга, поэтому врачи считают, что вернуть подвижность задним лапам уже не получится.
Изначально планировалось сделать медведю МРТ, но специалисты побоялись, что он просто не поместится в самый большой аппарат, доступный в московских клиниках, — габариты Кузи оказались слишком внушительными.
Как пишет «МК в Красноярске», несмотря на почти нулевые шансы на восстановление, сотрудники парка не будут прибегать к эвтаназии. Они пояснили, что пока Кузя сохраняет аппетит, интересуется происходящим вокруг и охотно общается с людьми, они будут делать всё возможное для его поддержки. Сейчас медведь находится под постоянным наблюдением врачей, ему назначают лекарства и обеспечивают уход для облегчения состояния.