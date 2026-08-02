Московские врачи нашли у красноярского медведя Кузи тяжёлые травмы позвоночника

Как пишет «МК в Красноярске», несмотря на почти нулевые шансы на восстановление, сотрудники парка не будут прибегать к эвтаназии. Они пояснили, что пока Кузя сохраняет аппетит, интересуется происходящим вокруг и охотно общается с людьми, они будут делать всё возможное для его поддержки. Сейчас медведь находится под постоянным наблюдением врачей, ему назначают лекарства и обеспечивают уход для облегчения состояния.