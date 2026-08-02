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Легостаевский заказник под Новосибирском обновили для туристов

На двух маршрутах установили новые указатели и настилы, в выходные там бывает до тысячи человек.

Источник: Om1 Новосибирск

В Легостаевском государственном природном заказнике в Искитимском районе, расположенном в двух часах езды от Новосибирска, обновили туристические маршруты. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Главные достопримечательности особо охраняемой природной территории площадью более 30 тысяч гектаров — две благоустроенные экотропы. Тропа «Зверобой» длиной 8 километров ведёт на одноимённую гору, откуда открывается панорама долины реки Бердь.

Второй маршрут, «К водопаду Бучило», протяжённостью около 600 метров приводит к пятиметровому водопаду с гротом. На тропах установлены информационные стенды, указатели и деревянные настилы, оборудованы места для отдыха.

«Мы поддерживаем порядок и пресекаем нарушения закона на территории заказника. Наша задача — чтобы отдых людей не наносил вреда уникальной природе», — подчеркнул старший охотовед Владимир Коченов.

По его словам, на маршрутах также размещены кормушки для животных и «солонцы» с минеральной солью, которыми пользуются копытные, зайцы и белки. В выходные дни тропы посещают около тысячи человек.