Проезд в Шкотовском округе Приморья восстанавливают после ночного разгула стихии

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, за ночь из-за ливней уровень воды в реке Шкотовка поднялся, что привело к размыву дороги и частичному обрушению моста. Утром на этом участке в реку рухнул автомобиль — водитель не заметила разрушения подъезда. Женщину спасли очевидцы и сотрудники МЧС. Прокуратура уже начала проверку, а власти организовали объездной маршрут. Сейчас основные силы брошены на скорейшее восстановление прямого проезда.