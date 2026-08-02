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Проезд в Шкотовском округе Приморья восстанавливают после ночного разгула стихии

Специалисты расчищают завалы на 1-м километре дороги Новороссия — Центральное.

Источник: PrimaMedia.ru

Дорожные службы продолжают восстановление проезда на 1-м километре дороги Новороссия — Центральное в Шкотовском округе. Как сообщает «Примавтодор», сейчас специалисты расчищают подмостовое пространство от поваленных деревьев и древесного мусора, а также отсыпают скальным грунтом подходы к мосту. Для легковых автомобилей организован альтернативный проезд через мост на 13-м километре той же дороги.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, за ночь из-за ливней уровень воды в реке Шкотовка поднялся, что привело к размыву дороги и частичному обрушению моста. Утром на этом участке в реку рухнул автомобиль — водитель не заметила разрушения подъезда. Женщину спасли очевидцы и сотрудники МЧС. Прокуратура уже начала проверку, а власти организовали объездной маршрут. Сейчас основные силы брошены на скорейшее восстановление прямого проезда.

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