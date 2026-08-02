В день Омской области и города Омска полиция пресекла 619 правонарушений

День Омской области и города Омска прошёл без серьёзных правонарушений. Но полиция привела статистику правонарушений в Омской области за время праздника. В Омской области пресекли 619 административных правонарушений. Большая часть из них (549) относилась к нарушениям правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения поймали 24 водителей.