В день Омской области и города Омска полиция пресекла 619 правонарушений

День Омской области и города Омска прошёл без серьёзных правонарушений. Но полиция привела статистику правонарушений в Омской области за время праздника. В Омской области пресекли 619 административных правонарушений. Большая часть из них (549) относилась к нарушениям правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения поймали 24 водителей.
По данным полиции, всего за день праздника поступило 1386 обращений по всей территории Омской области. По результатам проверок возбудили 49 уголовных дел, остальные обращения остались в административной плоскости.