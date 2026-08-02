В Новосибирском зоопарке родились два редких козленка из Красной книги

Поскольку биологические матери не смогли самостоятельно выкормить потомство, заботу о новорожденных полностью взяли на себя сотрудники зоологического парка — зоологи и ветеринарные врачи. Специалисты обеспечивали круглосуточный уход, пока малыши не окрепли достаточно для самостоятельной жизни. Сейчас юных горалов уже переселили в уличный вольер, где они с любопытством исследуют территорию, прыгают по пенькам и забираются на свой домик.