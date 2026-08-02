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В Новосибирском зоопарке родились два редких козленка из Красной книги

В Новосибирском зоопарке подрастают редкие краснокнижные горалы.

Источник: Скриншот видео Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк поделился радостной новостью: в конце июня здесь появились на свет два детеныша китайского горала. Малыши родились 20 и 28 июня, став важным пополнением для коллекции редких животных.

Поскольку биологические матери не смогли самостоятельно выкормить потомство, заботу о новорожденных полностью взяли на себя сотрудники зоологического парка — зоологи и ветеринарные врачи. Специалисты обеспечивали круглосуточный уход, пока малыши не окрепли достаточно для самостоятельной жизни. Сейчас юных горалов уже переселили в уличный вольер, где они с любопытством исследуют территорию, прыгают по пенькам и забираются на свой домик.

Новосибирский зоопарк является единственным местом в России, где содержатся эти изящные горные животные. С 2018 года горалы живут именно здесь. В дикой природе их численность критически мала из-за браконьерства и разрушения среды обитания, поэтому вид находится под особой охраной. Новосибирский зоопарк принимает активное участие в международной программе по сохранению этих копытных.

Уникальная особенность горалов — строение их копыт. Мягкие и упругие подушечки позволяют животным удерживаться на гладких отвесных скалах, что делает их непревзойденными скалолазами.