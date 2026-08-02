Стала известна дата и место концерта в честь Дня ВДВ в Красноярске

Сегодня в Красноярске, как и во всей России, отмечают День Воздушно-десантных войск России. Утром в городе уже состоялись торжественные и памятные мероприятия. Фото опубликовали в полиции Красноярска. У мемориала воинам-интернационалистам возложили цветы и гирлянду. Память погибших героев почтили ветераны ВДВ, действующие военнослужащие, родственники десантников, представители краевого правительства и мэрии, врио начальника краевого Главка МВД Александр Майдоров, а также неравнодушные горожане.