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Стала известна дата и место концерта в честь Дня ВДВ в Красноярске

Сегодня в Красноярске, как и во всей России, отмечают День Воздушно-десантных войск России.

Сегодня в Красноярске, как и во всей России, отмечают День Воздушно-десантных войск России. Утром в городе уже состоялись торжественные и памятные мероприятия. Фото опубликовали в полиции Красноярска. У мемориала воинам-интернационалистам возложили цветы и гирлянду. Память погибших героев почтили ветераны ВДВ, действующие военнослужащие, родственники десантников, представители краевого правительства и мэрии, врио начальника краевого Главка МВД Александр Майдоров, а также неравнодушные горожане.

Программа мероприятий продолжается! Главное празднование пройдет днем 2 августа. В 14:00 на острове Татышев на площадке сценического комплекса начнется большой праздничный концерт с участием известных исполнителей. Отметим, также на нашем сайте есть поздравления с Днем ВДВ — официальные и личные. Кроме того, сегодня в стране отмечают День железнодорожника.