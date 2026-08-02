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Онищенко объяснил, почему нельзя купаться в фонтане

Академик РАН Онищенко: купание в фонтане может привести к кожным заболеваниям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Купание в фонтане может привести к кожным заболеваниям и переохлаждению организма, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Фонтаны отнюдь не являются водоемами или местами, где можно принимать водные процедуры, их предназначение в другом. Теоретическая возможность получить заболевание или какие-то кожные нарушения, нахлебавшись воды из фонтана, существует, но она эпидемиологически не значима», — сказал Онищенко.

Он также отметил, что вода в городских фонтанах достаточно чистая, поскольку она набирается из водопроводной воды, а ее качество регулярно проверяется. Однако существуют риски при купании в прохладную погоду. Вода в фонтанах циркулирует и не нагревается, сочетание этих факторов может привести к переохлаждению организма.

«Так что берегите себя, с Днем ВДВ, с праздником! Мы гордимся, это действительно очень эффективная и боеспособная часть нашей армии», — заключил собеседник агентства.

День Воздушно-десантных войск (ВДВ) отмечается в России 2 августа.