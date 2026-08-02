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Прокуратура контролирует устранение последствий мощных ливней в Приморье

В пяти муниципальных округах региона ввели режим повышенной готовности.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Приморье прокуратура контролирует ликвидацию последствий сильных ливней, которые прошли в регионе 30 и 31 июля. Из-за дождей в крае оказались подтоплены дворы и частные дома, а в пяти округах ввели режим повышенной готовности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Самый сильный удар стихии приняли на себя Анучинский, Яковлевский, Чугуевский, Партизанский и Спасский округа. В Хасанском, Хорольском и Шкотовском округах нарушилось транспортное сообщение.

Прокуроры выехали на места подтоплений. Они координируют работу оперативных штабов и комиссий, которые оценивают ущерб от непогоды и устраняют повреждения дорог. Отдельное внимание специалисты уделяют обеспечению пострадавших людей продуктами, питьевой водой и медикаментами.

«Прокуроры Спасска-Дальнего и Яковлевского района посетили пункты временного размещения, где провели личный прием граждан», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Соблюдение прав жителей пострадавших территорий находится на особом контроле ведомства. В случае необходимости прокуроры примут строгие меры реагирования.