Прокуратура контролирует устранение последствий мощных ливней в Приморье

В Приморье прокуратура контролирует ликвидацию последствий сильных ливней, которые прошли в регионе 30 и 31 июля. Из-за дождей в крае оказались подтоплены дворы и частные дома, а в пяти округах ввели режим повышенной готовности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».