В День ВДВ жара до +35 градусов накроет Волгоградскую область

Сегодня, 2 августа, в Волгоградской области в День ВДВ ожидается до +35 градусов жары. Сильных осадков, которые могли бы охладить раскаленный воздух, не прогнозируют.
— Без существенных осадков. Ветер северо-западный: ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха: ночью 17…22º, местами до 12º; днем 30…35º, — сообщили в Волгоградском ЦГМС.
В Волгограде, как отмечают синоптики, будет прохладнее. Днем обещают + 31…+ 33º.
В отдельных северо восточных, центральных и юго-восточных районах области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). До конца суток 2 августа высокую пожароопасность (4 класс) прогнозируют в отдельных юго-западных районах Волгоградской области.
Фото Павла Мирошкина / архив V102.RU.