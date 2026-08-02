В России зафиксировали рекордное количество заявок в колледжи

В России зафиксирован рекордный интерес к среднему профессиональному образованию. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в ходе нынешней приёмной кампании в колледжи уже подано почти три миллиона заявлений.
Это примерно на полмиллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава ведомства отметил, что популярность среднего профессионального образования продолжает расти, а всё больше выпускников выбирают обучение в колледжах.
Напомним, приёмная кампания в российские вузы и колледжи стартовала 20 июня и продолжается во многих регионах страны.
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