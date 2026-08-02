«СКА-Хабаровск» сыграет с «Уралом» на обновлённом стадионе после реконструкции

— Мы строим хорошую команду, думаем о предстоящей игре и только о ней, — отметил Михаил Семёнов. — Объективно, после выездных матчей результат отрицательный. Но это были три сложные встречи против сыгранных соперников, и у нас было достаточно моментов, когда мы могли как минимум не проиграть.