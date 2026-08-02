«Свиные внутренности, кровати, унитазы, разобранный шкаф». Смотритель рассказала, что оставляют в мусорках кладбищ недобросовестные белорусы

Смотритель 134 кладбищ Дзержинского ЖКХ Ольга Леванович рассказала dzr.by, что оставляют среди мусора на погостах.
Специалист назвает недобросовестных людей настоящей головной болью. С характерным для кладбищ мусором вывозят такие шокирующие и нетипичные предметы, как свиные внутренности и унитазы, ковры и диваны, кровати и матрасы, СВЧ-печи и шины. Причем порой бытовой храм появляется сразу после уборки коммунальщиками.
«На той неделе с Макавчицкого кладбища вывезли унитаз и разобранный шкаф. Вечная свалка в Войтовке в дачный сезон, хотя районный полигон ТКО совсем рядом», — говорит Ольга Леванович о ситуации на некоторых из сельских кладбищ Дзержинского района.
При этом фотоловушки неэффективны, а камеры везде поставишь нереально. А вот со строительным мусором ситуация проще:
«На все работы по благоустройству захоронений мы выдаем разрешения. Поэтому, если видим строительный мусор на самом кладбище, знаем, кого и где искать».
Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов будет проще найти работу через пару лет.
А министр образования Андрей Иванец сказал, как относится к блогам учителей.
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