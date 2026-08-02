«Свиные внутренности, кровати, унитазы, разобранный шкаф». Смотритель рассказала, что оставляют в мусорках кладбищ недобросовестные белорусы

Специалист назвает недобросовестных людей настоящей головной болью. С характерным для кладбищ мусором вывозят такие шокирующие и нетипичные предметы, как свиные внутренности и унитазы, ковры и диваны, кровати и матрасы, СВЧ-печи и шины. Причем порой бытовой храм появляется сразу после уборки коммунальщиками.