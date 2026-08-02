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Улица Молодогвардейская в Самаре может стать пешеходной

Самарский министр градостроительной политики предложила сделать улицу Молодогвардейскую пешеходной.

Источник: Комсомольская правда

Улицу Молодогвардейскую в Самаре могут ждать серьезные изменения. Ее планируют сделать пешеходной. Об этом сообщила министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова.

«Эта улица — настоящее сокровище. Там каждый дом — эпоха. Моя идея: превратить этот участок в пешеходную артерию. Там уже прижились арт-объекты, а для кафе и магазинов там золотое дно», — пояснила министр.

Изменения планируются на участке от улицы Ленинградской до площади Славы. По данным властей, в конце августа состоится совещание с представителями бизнеса, городских служб и архитекторов, на котором будет расписан план на 2027−2029 годы. Не исключено, что именно на этом заседании будет решена дальнейшая судьба Молодогвардейской улицы.