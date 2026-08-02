Улица Молодогвардейская в Самаре может стать пешеходной

Изменения планируются на участке от улицы Ленинградской до площади Славы. По данным властей, в конце августа состоится совещание с представителями бизнеса, городских служб и архитекторов, на котором будет расписан план на 2027−2029 годы. Не исключено, что именно на этом заседании будет решена дальнейшая судьба Молодогвардейской улицы.