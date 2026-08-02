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Лукашенко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал теплые слова работникам и ветеранам Белорусской железной дороги по случаю их профессионального праздника, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

В своем поздравлении президент подчеркнул, что БЖД — это огромный механизм, объединяющий десятки тысяч профессионалов. Благодаря их ежедневному труду гарантируется безопасность, пунктуальность и надежность перевозок. Ежегодно услугами поездов пользуются почти 60 миллионов пассажиров, а объем грузоперевозок достигает порядка 100 миллионов тонн.

«Железнодорожники участвуют в реализации значимых для страны проектов в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что в условиях переориентации поставок на новые рынки специалисты магистрали активно внедряют современные сервисы. Благодаря этой гибкой работе отечественная продукция успешно экспортируется в более чем 100 государств.

«Все эти достижения стали возможны благодаря вашим компетентности и дисциплине», — подчеркнул президент.

Особые слова признательности белорусский лидер адресовал ветеранам и основателям железнодорожных династий. Он поблагодарил их за весомый вклад в развитие отрасли и воспитание достойной смены.

Лукашенко выразил уверенность, что коллектив Белорусской железной дороги и впредь будет достойно справляться с амбициозными задачами. Речь идет о совершенствовании логистических маршрутов, развитии контейнерных перевозок и модернизации инфраструктуры международных транспортных коридоров.

В завершение глава государства пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья и новых профессиональных достижений на благо родной Беларуси.

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