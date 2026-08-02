Лукашенко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

В своем поздравлении президент подчеркнул, что БЖД — это огромный механизм, объединяющий десятки тысяч профессионалов. Благодаря их ежедневному труду гарантируется безопасность, пунктуальность и надежность перевозок. Ежегодно услугами поездов пользуются почти 60 миллионов пассажиров, а объем грузоперевозок достигает порядка 100 миллионов тонн.