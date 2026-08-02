Лукашенко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

В своем поздравлении президент подчеркнул, что БЖД — это огромный механизм, объединяющий десятки тысяч профессионалов. Благодаря их ежедневному труду гарантируется безопасность, пунктуальность и надежность перевозок. Ежегодно услугами поездов пользуются почти 60 миллионов пассажиров, а объем грузоперевозок достигает порядка 100 миллионов тонн.
«Железнодорожники участвуют в реализации значимых для страны проектов в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что в условиях переориентации поставок на новые рынки специалисты магистрали активно внедряют современные сервисы. Благодаря этой гибкой работе отечественная продукция успешно экспортируется в более чем 100 государств.
«Все эти достижения стали возможны благодаря вашим компетентности и дисциплине», — подчеркнул президент.
Особые слова признательности белорусский лидер адресовал ветеранам и основателям железнодорожных династий. Он поблагодарил их за весомый вклад в развитие отрасли и воспитание достойной смены.
Лукашенко выразил уверенность, что коллектив Белорусской железной дороги и впредь будет достойно справляться с амбициозными задачами. Речь идет о совершенствовании логистических маршрутов, развитии контейнерных перевозок и модернизации инфраструктуры международных транспортных коридоров.
В завершение глава государства пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья и новых профессиональных достижений на благо родной Беларуси.