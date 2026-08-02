Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рак лёгких занял четвёртое место по частоте выявления в Омской области

Рак трахеи, бронхов и лёгких занимает четвёртое место среди наиболее часто выявляемых злокачественных опухолей в Омской области.

Источник: Om1 Омск

Рак трахеи, бронхов и лёгких по итогам прошлого года занял четвёртое место среди наиболее часто выявляемых злокачественных опухолей в Омской области. Об этом напомнили в региональном министерстве здравоохранения ко Всемирному дню борьбы с раком лёгких, который отмечался 1 августа.

Главная опасность заболевания заключается в том, что долгое время оно может развиваться без явных признаков. Примерно в 70% случаев опухоль обнаруживают уже на поздних стадиях, когда возможности лечения значительно сокращаются. Кроме того, рак лёгких может давать метастазы и возвращаться даже после проведённой терапии.

При этом раннее выявление болезни повышает шансы на успешное лечение. Врачи советуют не откладывать обращение в поликлинику, если сухой кашель без очевидной причины сохраняется несколько недель. Насторожить также должны одышка даже при небольшой нагрузке, затруднённое дыхание, внезапная осиплость голоса, свист при вдохе или выдохе и боли в грудной клетке. Срочно проконсультироваться со специалистом необходимо при появлении крови в мокроте. Среди других возможных признаков заболевания медики называют постоянную усталость и резкое снижение веса без понятной причины.

В Минздраве Омской области напомнили, что регулярно проходить диспансеризацию важно даже при хорошем самочувствии. Обследования помогают обнаружить опасные изменения на ранней стадии, когда болезнь ещё может не проявляться заметными симптомами.