Рак лёгких занял четвёртое место по частоте выявления в Омской области

При этом раннее выявление болезни повышает шансы на успешное лечение. Врачи советуют не откладывать обращение в поликлинику, если сухой кашель без очевидной причины сохраняется несколько недель. Насторожить также должны одышка даже при небольшой нагрузке, затруднённое дыхание, внезапная осиплость голоса, свист при вдохе или выдохе и боли в грудной клетке. Срочно проконсультироваться со специалистом необходимо при появлении крови в мокроте. Среди других возможных признаков заболевания медики называют постоянную усталость и резкое снижение веса без понятной причины.