Рак лёгких занял четвёртое место по частоте выявления в Омской области

Рак трахеи, бронхов и лёгких по итогам прошлого года занял четвёртое место среди наиболее часто выявляемых злокачественных опухолей в Омской области. Об этом напомнили в региональном министерстве здравоохранения ко Всемирному дню борьбы с раком лёгких, который отмечался 1 августа.
Главная опасность заболевания заключается в том, что долгое время оно может развиваться без явных признаков. Примерно в 70% случаев опухоль обнаруживают уже на поздних стадиях, когда возможности лечения значительно сокращаются. Кроме того, рак лёгких может давать метастазы и возвращаться даже после проведённой терапии.
При этом раннее выявление болезни повышает шансы на успешное лечение. Врачи советуют не откладывать обращение в поликлинику, если сухой кашель без очевидной причины сохраняется несколько недель. Насторожить также должны одышка даже при небольшой нагрузке, затруднённое дыхание, внезапная осиплость голоса, свист при вдохе или выдохе и боли в грудной клетке. Срочно проконсультироваться со специалистом необходимо при появлении крови в мокроте. Среди других возможных признаков заболевания медики называют постоянную усталость и резкое снижение веса без понятной причины.
В Минздраве Омской области напомнили, что регулярно проходить диспансеризацию важно даже при хорошем самочувствии. Обследования помогают обнаружить опасные изменения на ранней стадии, когда болезнь ещё может не проявляться заметными симптомами.