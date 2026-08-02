Рекорд России установили на фестивале «Сила Сибири» в Омске

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из России, Беларуси и Казахстана. Мужчины соревновались в подъёме блока, буксировке авто, кантовании покрышки и тяге платформы. Женщины демонстрировали силу в подъёме бревна, камня Атласа, кантовании покрышки и сдвигании платформы. Ведущим стал легенда силового экстрима Михаил Кокляев.