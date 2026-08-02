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Рекорд России установили на фестивале «Сила Сибири» в Омске

На Площади Победы в Омске в День города прошёл традиционный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири».

Источник: Соцсети

Участница из столицы Юлия Подрядчик отбуксировала сразу 7 автомобилей, установив рекорд России.

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из России, Беларуси и Казахстана. Мужчины соревновались в подъёме блока, буксировке авто, кантовании покрышки и тяге платформы. Женщины демонстрировали силу в подъёме бревна, камня Атласа, кантовании покрышки и сдвигании платформы. Ведущим стал легенда силового экстрима Михаил Кокляев.

Среди мужчин победу одержал омич Евгений Марков, вторым стал Евгений Гавриленко из Саратовской области, третьим — Валерий Савин из ХМАО. У женщин лучшей признана Екатерина Зайцева из Челябинской области, установившая рекорд России в подъёме бревна. Второе и третье места заняли москвички Екатерина Прокопова и Юлия Подрядчик.