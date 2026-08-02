Мария Максакова-Игенбергс* рассказала о насилии со стороны бывшего возлюбленного

По ее словам, он искусно скрывал свою истинную сущность и манипулировал ее чувствами. Певица призналась, что никогда не стремилась строить политическую карьеру и не планировала становиться депутатом. Однако, по ее утверждению, работа в политике стала для нее способом вырваться из опасных отношений, которые, как она считает, в любой момент могли закончиться трагедией.