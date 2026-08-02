В России к новому учебному году откроют 17 новых школ

В новом учебном году в России будут работать около 38 тысяч школ. Как сообщили в Минпросвещения, к 1 сентября откроются 17 новых образовательных учреждений почти на 15,5 тысячи мест, а ещё 746 школ примут учеников после капитального ремонта.