Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России к новому учебному году откроют 17 новых школ

В новом учебном году в России будут работать около 38 тысяч школ.

В новом учебном году в России будут работать около 38 тысяч школ. Как сообщили в Минпросвещения, к 1 сентября откроются 17 новых образовательных учреждений почти на 15,5 тысячи мест, а ещё 746 школ примут учеников после капитального ремонта.

В министерстве также отметили, что все российские школы обеспечены бесплатным горячим питанием для учащихся начальных классов. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 миллиардов рублей.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в новом учебном году за парты сядут почти 18 миллионов школьников. Среди них около полутора миллионов первоклассников.

«Мужчина был весь черный»: прохожие рассказали о первых пострадавших при взрыве на Кудринской.