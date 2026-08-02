В России к новому учебному году откроют 17 новых школ

В новом учебном году в России будут работать около 38 тысяч школ. Как сообщили в Минпросвещения, к 1 сентября откроются 17 новых образовательных учреждений почти на 15,5 тысячи мест, а ещё 746 школ примут учеников после капитального ремонта.
В министерстве также отметили, что все российские школы обеспечены бесплатным горячим питанием для учащихся начальных классов. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 миллиардов рублей.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в новом учебном году за парты сядут почти 18 миллионов школьников. Среди них около полутора миллионов первоклассников.
«Мужчина был весь черный»: прохожие рассказали о первых пострадавших при взрыве на Кудринской.