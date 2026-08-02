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Более 230 гектаров степи сгорело в Акмолинской области за сутки

Астана. 2 августа. КазТАГ — В Акмолинской области за сутки ликвидированы девять очагов возгораний сухой растительности, пострадало более 230 гектаров степи.

Источник: КазТАГ

«Вчера вблизи села Сочинское Атбасарского района, в Енбекском, Бейтогайском сельском округе, на окраине Акколя Аккольского района, вблизи села Бозайгыр, на окраине села Кабанабай батыр и на окраине села Тасты Целиноградского района, в районе с. Тайпак Жаксынского района, вблизи села Кенбидайык Коргалжинского района произошли возгорания сухой травы. (…) Общая площадь возгорания составила более 230 гектаров», — говорится в сообщении в воскресенье.

В ДЧС проинформировали, что все возгорания ликвидированы благодаря скоординированным действиям сил ДЧС Акмолинской области, АО «Казавиаспас» и сил МИО, РГП «Жасыл аймак», АК села Валиханова, КГУ УЛХ «Акколь», КГУ УЛХ «Степногорское», КГУ УЛХ «Красноборское», КГУ УЛХ «Ерейментауское» и других служб.