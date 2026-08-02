Более 230 гектаров степи сгорело в Акмолинской области за сутки

«Вчера вблизи села Сочинское Атбасарского района, в Енбекском, Бейтогайском сельском округе, на окраине Акколя Аккольского района, вблизи села Бозайгыр, на окраине села Кабанабай батыр и на окраине села Тасты Целиноградского района, в районе с. Тайпак Жаксынского района, вблизи села Кенбидайык Коргалжинского района произошли возгорания сухой травы. (…) Общая площадь возгорания составила более 230 гектаров», — говорится в сообщении в воскресенье.