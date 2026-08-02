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В Красноярске отметили День Воздушно-десантных войск России

Сегодня, 2 августа в Красноярске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Ключевым событием празднования стала церемония возложения цветов к.

Сегодня, 2 августа в Красноярске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Ключевым событием празднования стала церемония возложения цветов к мемориалу воинам-интернационалистам. Участники мероприятия почтили память красноярцев, отдавших жизнь за Родину, отметили в пресс-службе Красноярского городского совета депутатов. [caption id= «attachment_372802» align= «alignnone» width= «768»] Фото: пресс-служба главного управления МВД России по Красноярскому краю[/caption] Венок и цветы к основанию памятника возложили председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин, спикер Красноярского горсовета Наталия Фирюлина и временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Майдоров. К ним присоединились действующие военнослужащие, ветераны ВДВ, их семьи и горожане. Празднование продолжится на острове Татышев концертом, добавили в пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю.