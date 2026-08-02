Кандинский стал самым дорогим русским художником на мировых аукционах

Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников по итогам торгов на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Стоимость около 40 его работ, каждая из которых была продана более чем за пять миллионов долларов, в общей сложности превысила 590 миллионов долларов.