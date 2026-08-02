Кандинский стал самым дорогим русским художником на мировых аукционах

Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников по итогам торгов на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Стоимость около 40 его работ, каждая из которых была продана более чем за пять миллионов долларов, в общей сложности превысила 590 миллионов долларов.
Второе место в рейтинге занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Общая стоимость его картин, проданных на крупнейших мировых аукционах, составила около 250 миллионов долларов.
Замкнул тройку лидеров Марк Шагал. По подсчётам авторов исследования, 18 его произведений были реализованы более чем за пять миллионов долларов каждое, а суммарная стоимость продаж превысила 160 миллионов долларов. При составлении рейтинга повторные продажи одной и той же картины учитывались как отдельные аукционные сделки.
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