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Мошенники начали распространять фейковую карту АЗС

В России мошенники распространяют поддельное приложение с картой автозаправочных станций.

В России мошенники распространяют поддельное приложение с картой автозаправочных станций. Как сообщили в МВД, с его помощью злоумышленники могут получить удалённый доступ к смартфону, похитить личные данные пользователя и деньги с его счетов.

В ведомстве рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов и не переходить по ссылкам с непроверенных сайтов. Это поможет снизить риск установки вредоносного программного обеспечения.

Ранее также стало известно о другой схеме мошенничества. Злоумышленники создают поддельные сайты крупных сетей АЗС и предлагают забронировать топливо без очереди. Для этого пользователей просят ввести номер телефона и код подтверждения, после чего получают доступ к их аккаунтам.

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