Мошенники начали распространять фейковую карту АЗС

Ранее также стало известно о другой схеме мошенничества. Злоумышленники создают поддельные сайты крупных сетей АЗС и предлагают забронировать топливо без очереди. Для этого пользователей просят ввести номер телефона и код подтверждения, после чего получают доступ к их аккаунтам.