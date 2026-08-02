Озера, степи и сосновые боры: чем удивляет Наурзум

Один из них — Наурзумский государственный природный заповедник, который считается одной из главных природных жемчужин Казахстана и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает DKNews.kz.
Здесь среди бескрайних степей соседствуют реликтовые сосновые боры, живописные озера и богатый мир дикой природы, сохранившийся практически без изменений.
Территория мирового значения.
Наурзумский государственный природный заповедник был основан в 1931 году.
Сегодня его площадь составляет 191 381 гектар, где под охраной находятся уникальные степные экосистемы, лесные массивы и водно-болотные угодья.
В 2008 году заповедник получил международное признание, войдя в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в составе объекта «Сарыарка — степи и озера Северного Казахстана».
Этот статус подтверждает исключительную природную ценность территории и ее значение для сохранения биоразнообразия планеты.
Почему Наурзум называют музеем природы.
Заповедник давно стал не только научной площадкой для исследований, но и символом бережного отношения к окружающей среде.
Здесь обитают редкие виды животных и птиц, а природные ландшафты позволяют увидеть Казахстан таким, каким он был задолго до появления современных городов.
Каждый лесной массив, каждое озеро и каждый участок степи сохраняют историю природы, которая формировалась на протяжении тысячелетий.
Наследие, которое важно сохранить.
Наурзумский заповедник остается одним из ключевых центров сохранения природного наследия страны.
Именно такие территории помогают защищать редкие виды флоры и фауны, поддерживать экологическое равновесие и передавать будущим поколениям уникальные природные богатства Казахстана.