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Пересадку сердца начнут делать в Хабаровском крае в 2027 году

Новое направление станет следующим этапом развития трансплантологии в крае.

В Хабаровском крае операции по трансплантации сердца рассчитывают начать с середины 2027 года. Сейчас регион готовит необходимые документы и специалистов, сообщил в беседе со СМИ губернатор Дмитрий Демешин.

Новое направление станет следующим этапом развития трансплантологии в крае. Потребность в таких операциях уже есть, поэтому медицинские учреждения постепенно создают условия, чтобы пациентам не приходилось уезжать на лечение в другие регионы.

«Мы рассчитываем выйти на трансплантологические операции сердца, востребованность такая есть, с середины 2027 года. Самое главное, у нас есть квалификация для этого, мы очень аккуратно к этому подходим», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Одним из ключевых этапов станет получение лицензии на оказание медицинской помощи в сфере трансплантологии. Без неё приступить к пересадкам сердца региональные больницы не смогут.

Параллельно врачей будут обучать проведению таких операций и ведению пациентов после вмешательства. Это позволит сформировать в крае полноценную команду трансплантологов и обеспечить весь цикл помощи — от обследования до реабилитации.