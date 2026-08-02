Пересадку сердца начнут делать в Хабаровском крае в 2027 году

«Мы рассчитываем выйти на трансплантологические операции сердца, востребованность такая есть, с середины 2027 года. Самое главное, у нас есть квалификация для этого, мы очень аккуратно к этому подходим», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.