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Ростов в четвёртый раз примет женский Суперкубок по гандболу

«Ростов-Дон» завоёвывал трофей восемь раз, а ЦСКА — трижды.

Поединок запланирован на 4 сентября и пройдёт во Дворце спорта Ростова-на-Дону. В борьбе за престижный трофей сойдутся действующий чемпион страны «Ростов-Дон» и обладатель Кубка России — столичный ЦСКА. Турнир за Суперкубок разыгрывается с 2014 года. За это время «Ростов-Дон» завоёвывал трофей восемь раз, а ЦСКА — трижды.

Противостояние этих двух клубов стало главным дерби в российском женском гандболе последних лет. Примечательно, что в сезоне-2025/26 ростовчанки прервали чемпионскую гегемонию армейцев, вернув себе звание сильнейшей команды страны впервые с 2022 года.