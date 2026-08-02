Ростов в четвёртый раз примет женский Суперкубок по гандболу

Поединок запланирован на 4 сентября и пройдёт во Дворце спорта Ростова-на-Дону. В борьбе за престижный трофей сойдутся действующий чемпион страны «Ростов-Дон» и обладатель Кубка России — столичный ЦСКА. Турнир за Суперкубок разыгрывается с 2014 года. За это время «Ростов-Дон» завоёвывал трофей восемь раз, а ЦСКА — трижды.