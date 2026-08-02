В Красноярске празднуют День Воздушно-десантных войск России

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, в церемонии возложения гирлянды и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам приняли участие представитель правительства Красноярского края, мэр Красноярска, а также временно исполняющий обязанности начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Майдоров.