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В Красноярске празднуют День Воздушно-десантных войск России

Сегодня в Красноярске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск России.

Сегодня в Красноярске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск России.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, в церемонии возложения гирлянды и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам приняли участие представитель правительства Красноярского края, мэр Красноярска, а также временно исполняющий обязанности начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Майдоров.

Память погибших героев почтили действующие военнослужащие, ветераны ВДВ, родственники и все неравнодушные жители города.

Мероприятия собрали множество людей, отдавших дань уважения мужеству и доблести «крылатой пехоты». Празднование продолжится сегодня в 15:00 на восточной стороне острова Татышев, где состоится праздничный концерт с участием известных исполнителей.

Поздравляем всех причастных с Днем ВДВ!