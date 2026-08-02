В Красноярске празднуют День Воздушно-десантных войск России

Сегодня в Красноярске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск России.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, в церемонии возложения гирлянды и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам приняли участие представитель правительства Красноярского края, мэр Красноярска, а также временно исполняющий обязанности начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Майдоров.
Память погибших героев почтили действующие военнослужащие, ветераны ВДВ, родственники и все неравнодушные жители города.
Мероприятия собрали множество людей, отдавших дань уважения мужеству и доблести «крылатой пехоты». Празднование продолжится сегодня в 15:00 на восточной стороне острова Татышев, где состоится праздничный концерт с участием известных исполнителей.
Поздравляем всех причастных с Днем ВДВ!