В Иркутске неделю ищут 38-летнего Артема Белинского

В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего 38-летнего местного жителя Артема Белинского. В дежурную часть отдела полиции № 4 позвонила его знакомая. Она сообщила, что около недели назад мужчина уехал из дома на улице Розы Люксембург и до сих пор не вернулся.