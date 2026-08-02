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В Иркутске неделю ищут 38-летнего Артема Белинского

Мужчина мог уехать в сторону Листвянки на серебристом Subaru Legacy.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего 38-летнего местного жителя Артема Белинского. В дежурную часть отдела полиции № 4 позвонила его знакомая. Она сообщила, что около недели назад мужчина уехал из дома на улице Розы Люксембург и до сих пор не вернулся.

«По имеющейся у оперативников информации, мужчина мог уехать в сторону рабочего поселка Листвянка Иркутского района на серебристом автомобиле “Субару Легаси”», — рассказали в УМВД России по Иркутской области.

Приметы пропавшего: на вид 35−40 лет, рост примерно 175−180 сантиметров, среднее телосложение, короткие волосы, карие глаза.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о его местонахождении или видел машину, сообщить по телефонам: 8 (902) 544−69−14, 8 (3952) 44−44−04 или 02 (102 с мобильного). Любая информация может помочь в поисках.