«Плавающие» люки: на западе Казахстана показали новые технологии при ремонте дорог

В областном акимате заявили, что при ремонте дорог в областном центре планируют использовать новую технологию установки «плавающих» люков.
Сообщается, что эта технология позволит повысить долговечность дорожного покрытия и сделать проезд более комфортным для автомобилистов.
В отличие от традиционного способа, при котором люк крепится на железобетонную плиту до укладки асфальта, новая технология предусматривает установку специальной регулируемой опоры после устройства асфальтобетонного покрытия.
Благодаря этому люк фиксируется непосредственно на уровне дорожного полотна и становится частью конструкции покрытия.
По словам специалистов, такая система способна выдерживать значительно большие транспортные нагрузки, что позволит избежать проседания асфальта вокруг люков и повреждения подвески автомобилей.
При необходимости высоту люка можно будет регулировать без проведения масштабных дорожных работ.
Ожидаемый срок службы новой конструкции составляет от 10 до 15 лет.
Технология уже широко применяется в России и ряде других стран.
В Актобе ее планируют впервые испытать на одной из наиболее загруженных городских улиц.
Если новая система подтвердит свою эффективность в условиях интенсивного движения, ее будут использовать и при ремонте других городских дорог.