Казахстанцы громко заявили о себе на «Играх Будущего»

«С годами мы поняли, что нельзя позволять подобным вещам влиять на нас. Нужно просто сохранять хороший настрой. Мы приехали с планом на игру и будем его придерживаться. Я никогда не был в команде, где люди так сильно хотят победить. Они вкладывают в это душу. Когда у тебя три товарища по команде с такой мотивацией, ты и сам мотивируешься», — сказал он.