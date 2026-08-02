Казахстанцы громко заявили о себе на «Играх Будущего»

Третий день международного турнира «Игры Будущего-2026» powered by Samruk-Kazyna объединил сразу три дисциплины: Dota 2, PUBG: BATTLEGROUNDS и фиджитал-баскетбол.
В The Hood команды сражались за первые победы в Dota 2. В Beeline Arena стартовала гонка за очками в PUBG, а спорткомплекс «Qazaqstan» увидел камбэки с разницей всего в один балл.
Rune Eaters начали с сухой победы.
Единственный казахстанский клуб в дисциплине MOBA PC Dota 2 Presented by CenterCredit сразу обозначил свои амбиции. В группе B Rune Eaters обыграли Midas Club со счётом 2:0.
Первую карту казахстанцы начали под давлением, но постепенно перехватили инициативу. Во второй игре Rune Eaters уже полностью контролировали соперника.
Игрок команды Абдималик «Malik» Сайлау объяснил, какой момент изменил ход стартовой карты.
«В середине первой игры мы поняли, что если сможем найти Ringmaster и устранить его, командные бои станут намного проще. Мы затягивали игру до этого момента, после чего смогли выигрывать тимфайты».
Групповой этап собрал 16 клубов, которые начали борьбу в восьми сериях формата best-of-three. Смелые драфты, затяжные карты и поздние камбэки появились уже в первом раунде.
Yellow Submarine победили Execration со счётом 2:0. Соперники пытались переломить обе карты, но Yellow Submarine сохранили контроль над серией.
Vici Gaming оформили один из главных камбэков дня. Уступив Amaru Gaming в первой игре, опытный состав перестроился и забрал серию со счётом 2:1.
PlayTime победили Team Resilience — 2:0. Во второй игре команда вышла из сложной ситуации в концовке и не позволила серии перейти на решающую карту.
В обновлённом составе PlayTime выступают два новых игрока, а также опытные Абед Азэл Юсоп (Abed), Ануча Джиравонг (Jabz) и Элвис Джоэль Де ла Круз Пенья (Scofield).
«У нас появились два новых игрока, поэтому теперь больше возможностей для выбора героев, и мы очень довольны этим. Во втором матче мы всегда понимали, что с Enigma у нас есть шанс на победу. Нам нужно было выиграть всего один командный бой, и мы знали, что этого будет достаточно», — сказал игрок PlayTime Ельстин Брайан Верде Уртадо (Elmisho).
GLYPH также начали турнир с сухой победы, обыграв Enjoy со счётом 2:0. Первая карта прошла под их контролем, а Соулия Хумпхетсавонг (JACKBOYS) завершил её без единой смерти.
Вторая игра растянулась на 51 минуту 26 секунд и стала самой долгой за день. GLYPH находились на грани поражения, но вернулись в матч и закрыли серию.
Среди участников также выступают действующий чемпион Xtreme Gaming, LGD.Pinghu, Yakult Brothers, REKONIX, ZeroTenacity и L1GA Team. Из каждой группы в плей-офф выйдут три лучших клуба.
Все серии до финала пройдут в формате best-of-three. Чемпион определится в решающем противостоянии best-of-five.
Anyone’s Legend захватили лидерство в PUBG.
В Beeline Arena стартовала дисциплина Battle Royale — PUBG: BATTLEGROUNDS Presented by Alatau City Bank. Шестнадцать команд начали многоматчевую гонку за очками и места в плей-офф.
Лучший результат в первом матче показали Anyone’s Legend — 17 очков. Следом расположились 17 Gaming с 15 баллами и Geekay Esports с 14.
Twisted Minds набрали 11 очков. Team Falcons и казахстанская DIGA Esports оказались среди догоняющих.
В PUBG баллы начисляют за итоговое место и количество устранений. Поэтому один неудачный матч ещё ничего не решает: на длинной дистанции ключевыми становятся стабильность, коммуникация и способность быстро восстановиться.
Игрок Team Falcons Густав Люкке Блонд (Gustav) считает, что психологическая устойчивость может определить исход всего турнира.
«С годами мы поняли, что нельзя позволять подобным вещам влиять на нас. Нужно просто сохранять хороший настрой. Мы приехали с планом на игру и будем его придерживаться. Я никогда не был в команде, где люди так сильно хотят победить. Они вкладывают в это душу. Когда у тебя три товарища по команде с такой мотивацией, ты и сам мотивируешься», — сказал он.
За внешней хаотичностью PUBG скрывается сложная тактика. Команды заранее разбирают места высадки соперников, маршруты передвижения и возможные решения при изменении игровой зоны.
«В PUBG много стратегий, помимо простой стрельбы. Вы должны изучать, что делают команды вокруг вас, где они высаживаются и как будут перемещаться в каждой зоне, потому что каждая зона и каждая игра уникальны. По мере развития киберспорта мы также видим все большее пересечение с традиционным спортом: геймеры интересуются физическими видами спорта, а профессиональные спортсмены все больше интересуются киберспортом. Именно это делает подобные турниры такими захватывающими — они объединяют эти два мира», — сказал главный тренер Team Falcons Оуэн Монаган.
Один балл решил судьбу баскетбольных матчей.
Главную драму третьего дня подарил Phygital Basketball Presented by Halyk Fund. На стадии Deciders преимущества, добытые в цифровом этапе, рассыпались уже на реальном паркете.
Китайская HandsomeMDMX выиграла киберспортивную часть у Flow Game Basketball со счётом 20:14. Однако на площадке Flow Game включили прессинг, победили 19:12 и забрали матч с минимальным общим перевесом — 33:32.
Ещё напряжённее прошла встреча Zagrebacki malisani NITUI и MINSK. Команда MINSK выиграла цифровой этап 19:18, а хорватский клуб ответил победой 13:12 на паркете.
Общий счёт остановился на отметке 31:31. Путёвку в следующий этап получил MINSK.
PBC Astana перевернула матч с Valencia Basket.
Хозяева турнира уступили Valencia Basket в цифровой части — 17:20. На реальном паркете PBC Astana полностью изменила ход встречи.
Астанчане доминировали под щитом, выиграли физический этап со счётом 17:11 и завершили матч волевой победой — 34:31.
Игрок PBC Astana Сардал «Lamska» Абашидзе рассказал, что команда изначально рассчитывала компенсировать возможное отставание на баскетбольной площадке.
«У соперника был сильный игрок на цифровом этапе, поэтому наша задача состояла в том, чтобы сделать отставание как можно меньше и, если получится, даже выиграть там. Мы знали, что сможем компенсировать разницу на баскетбольной площадке, и в итоге выполнили всё, что планировали. Это уже третий день, и я испытывал большое эмоциональное давление в первой игре, поэтому выступил немного ниже своего уровня. Я прибавляю. Главное — продолжать хорошо играть на цифровом этапе, потому что на баскетбольной площадке мы уже чувствуем себя уверенно».
Boca Juniors построили свой камбэк по похожему сценарию. После поражения от Paris Phygital на приставке — 15:20 — аргентинская команда резко подняла темп в физической части.
Boca Juniors выиграли отрезок на паркете со счётом 20:11 и забрали матч — 35:31. Цифрового преимущества Paris Phygital не хватило.
Третий день показал главную особенность фиджитал-баскетбола: победы на приставке недостаточно. Турнир выигрывают команды, способные одинаково уверенно действовать и в виртуальной игре, и под настоящим кольцом.