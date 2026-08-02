На севере Хабаровского края спасли застрявших на мели белух

К ним тут же присоединились сотрудники еще одного рыбодобывающего предприятия, местной администрации, прокуратуры и просто неравнодушные жители района. Малышей быстро удалось снять с камней, а вот взрослые застряли. Для них пришлось подогнать грузовик с краном. Китов все время поливали водой, не давая их коже высохнуть.