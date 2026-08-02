Минтранс утвердил новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси

Согласно документу, количество мест багажа и условия его бесплатной или платной перевозки в такси теперь определяет перевозчик. По согласованию с водителем разрешается перевозить в салоне багаж, который не помещается в багажник, если это не мешает управлению автомобилем и не создает угрозы безопасности. Для пассажиров с инвалидностью сохраняется бесплатный провоз кресел-колясок.