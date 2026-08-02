Минтранс утвердил новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси

Минтранс России утвердил новые правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электротранспортом. Изменения затрагивают перевозку багажа и животных в такси, а также порядок информирования пассажиров о комфорте транспорта.
Согласно документу, количество мест багажа и условия его бесплатной или платной перевозки в такси теперь определяет перевозчик. По согласованию с водителем разрешается перевозить в салоне багаж, который не помещается в багажник, если это не мешает управлению автомобилем и не создает угрозы безопасности. Для пассажиров с инвалидностью сохраняется бесплатный провоз кресел-колясок.
Кроме того, в такси запрещается перевозить зловонные и опасные вещества. Собаки должны находиться в намордниках, на поводках и с подстилками, а мелкие животные и птицы — в закрытых контейнерах с доступом воздуха. Перевозчики смогут вводить дополнительные требования, не противоречащие законодательству.
Также перевозчиков обязали заранее сообщать пассажирам об уровне комфортности транспорта, включая наличие кондиционера, туалета, багажных полок, аудио- и видеооборудования, если на маршруте действуют разные тарифы. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2032 года, передает РИА Новости.
В июле депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Документ предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда, запуск социальных и ночных маршрутов, а также обязательный контроль за соблюдением расписания.