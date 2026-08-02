Машинист из Приморья спас женщину за 7000 километров, став донором костного мозга

Машинист электропоезда из приморского города Артём Василий Галактионов совершил поступок, который растянулся на тысячи километров. 35-летний мужчина спас жизнь тяжелобольной женщине, став для неё донором костного мозга. Ради процедуры, длившейся около шести часов, он преодолел путь из Владивостока в Киров и обратно, а через пару дней уже снова вышел на смену в депо.
«Что сказать по поводу вступления в регистр? Конечно, вступать! Медицина сейчас на таком уровне, что ничего страшного нет», — рассказал Василий, разрушая мифы о болезненности донации.
Его путь к этому начался с простого визита на станцию переливания крови. Сначала он сдавал цельную кровь, а затем заполнил анкету и вошёл в Федеральный регистр доноров костного мозга. Спустя несколько лет раздался звонок из НИИ гематологии города Кирова: его клетки подошли женщине, нуждавшейся в срочной пересадке. 22 января Василий вылетел во Владивосток, прошёл процедуру афереза и уже 29-го сел на поезд домой. Вскоре он уже вёл электричку по привычному маршруту.
Напомним, донорство крови у людей — привычная и жизненно важная практика, ежедневно спасающая тысячи жизней по всей России. Однако когда речь заходит о братьях наших меньших, ситуация кардинально меняется: найти донора в экстренной ситуации бывает чрезвычайно сложно.