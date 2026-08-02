Машинист из Приморья спас женщину за 7000 километров, став донором костного мозга

Его путь к этому начался с простого визита на станцию переливания крови. Сначала он сдавал цельную кровь, а затем заполнил анкету и вошёл в Федеральный регистр доноров костного мозга. Спустя несколько лет раздался звонок из НИИ гематологии города Кирова: его клетки подошли женщине, нуждавшейся в срочной пересадке. 22 января Василий вылетел во Владивосток, прошёл процедуру афереза и уже 29-го сел на поезд домой. Вскоре он уже вёл электричку по привычному маршруту.