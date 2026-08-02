Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил омских десантников с Днём ВДВ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил омских десантников с Днём Воздушно‑десантных войск.
В своём поздравлении глава региона обратился к бойцам «крылатой пехоты», пожелав им крепкого здоровья, добра и благополучия. Виталий Хоценко подчеркнул, что ВДВ — это пример несгибаемой воли, мужества и боевого братства, и выразил благодарность десантникам за верность долгу и самоотверженную службу.
Сегодня омских десантников также поздравил мэр Омска Сергей Шелест и напомнил о том, что в фонтанах лучше не купаться.