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Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил омских десантников с Днём ВДВ

Он поблагодарил за службу и самоотверженность.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил омских десантников с Днём Воздушно‑десантных войск.

В своём поздравлении глава региона обратился к бойцам «крылатой пехоты», пожелав им крепкого здоровья, добра и благополучия. Виталий Хоценко подчеркнул, что ВДВ — это пример несгибаемой воли, мужества и боевого братства, и выразил благодарность десантникам за верность долгу и самоотверженную службу.

Сегодня омских десантников также поздравил мэр Омска Сергей Шелест и напомнил о том, что в фонтанах лучше не купаться.