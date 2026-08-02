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Прокуратура выяснит причины обрушения моста через реку Шкотовку

Проезд через мост перекрыт.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура проверяет обстоятельства обрушения моста в Шкотовском округе.

Мост через реку Шкотовку частично обрушился. Мост расположен на автомобильной дороге, ведущей к селу Новороссия в Шкотовском муниципальном округе. Проезд через мост перекрыт.

В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостового сооружения, а также за своевременное выявление и устранение дефектов.

Ранее глава Шкотовского муниципального округа Владимир Носов прокомментировал подъем уровня реки Шкотовка, который произошел минувшей ночью.

«В настоящее время специалистами компании “Примавтодор” в оперативном режиме организованы работы по восстановлению проезда по региональной автомобильной дороге, а также по приведению в нормативное состояние объездного маршрута через деревню Новая Москва», — рассказал Владимир Носов в своих соцсетях.