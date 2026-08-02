Прокуратура выяснит причины обрушения моста через реку Шкотовку

«В настоящее время специалистами компании “Примавтодор” в оперативном режиме организованы работы по восстановлению проезда по региональной автомобильной дороге, а также по приведению в нормативное состояние объездного маршрута через деревню Новая Москва», — рассказал Владимир Носов в своих соцсетях.