Вольфрамовый Клондайк: Под пустыней в Неваде нашли клад на $152 млрд

Залежи вольфрама находятся в пустыне Большого Бассейна на территории штата Невада. В недрах может находиться около 1,78 миллиона тонн металла. Этот объём более чем впятеро превышает запасы крупнейшего из ранее известных американских месторождений. Если расчёты подтвердятся, находка станет крупнейшей в истории США.