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Вольфрамовый Клондайк: Под пустыней в Неваде нашли клад на $152 млрд

В американском штате Невада обнаружили крупнейшее в стране месторождение вольфрама. Стоимость запасов металла достигает 152 миллиардов долларов. О крупной находке сообщила газета Financial Times со ссылкой на добывающую компанию 3 Proton Lithium.

Источник: Life.ru

Залежи вольфрама находятся в пустыне Большого Бассейна на территории штата Невада. В недрах может находиться около 1,78 миллиона тонн металла. Этот объём более чем впятеро превышает запасы крупнейшего из ранее известных американских месторождений. Если расчёты подтвердятся, находка станет крупнейшей в истории США.

Однако быстро приступить к разработке участка не получится. Часть территории, где расположены залежи, используется НАСА для калибровки спутниковых приборов. Из-за этого космическое агентство не даёт разрешения на добычу. Несмотря на ограничения, компания 3 Proton Lithium продолжает добиваться согласования проекта.

Ранее стали известны крупнейшие золотые месторождения страны. Лидером по объёму запасов остаётся Сухой Лог в Иркутской области, где сосредоточено более 2,7 тысячи тонн драгоценного металла. Следом в списке располагается Наталкинское месторождение в Магаданской области с запасами около 1,385 тысячи тонн.

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