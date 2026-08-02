ВС РФ ударили по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ

Российские военные ударили по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Высокоточным авиационным оружием и ударными беспилотниками нанесены удары по военным объектам в Одесской и Николаевской областях.
Так, в порту Одессы поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ. В порту Николаева удар пришелся по морскому буксиру, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.
Кроме того в акватории Черного моря, примерно в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока, поражено судно типа «сухогруз», перевозившее военное имущество, передает Telegram-канал оборонного ведомства.
Также стало известно, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.
Помимо этого, в ночь на 1 августа в Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным местных источников, в столице было поражено несколько нежилых зданий.