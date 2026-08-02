Раритетный автомобиль Austin продают за 1,5 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске на сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже уникального британского автомобиля Austin 1937 года выпуска. Цена раритетного седана составляет 1,5 миллиона рублей.
Под капотом леворульного авто — бензиновый двигатель объёмом 1,1 литра мощностью 32 лошадиные силы, механическая коробка передач и задний привод. Пробег за всю историю машины — всего 90 тысяч километров, у неё один владелец.
«Продаю единственный на постсоветском пространстве автомобиль Austin 1937 года, произведён в Англии, ввезён после окончания войны как трофей, в хорошем состоянии, на ходу, машина снята с учёта в 2014 году и находится в Новосибирске», — говорится в объявлении.
Эта модель в довоенной Британии была настоящим «народным автомобилем». Austin 10 выпускали с 1932 года, цифра в названии означала налоговую мощность двигателя.
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