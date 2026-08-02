Раритетный автомобиль Austin продают за 1,5 млн рублей в Новосибирске

«Продаю единственный на постсоветском пространстве автомобиль Austin 1937 года, произведён в Англии, ввезён после окончания войны как трофей, в хорошем состоянии, на ходу, машина снята с учёта в 2014 году и находится в Новосибирске», — говорится в объявлении.