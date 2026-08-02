В Минобороны сообщили подробности об атаке по Украине сегодня ночью

Высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены резервуары с горючим в порту Одесса, предназначенные для обеспечения украинских войск. В порту Николаев уничтожен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Также в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражен сухогруз с военным имуществом.