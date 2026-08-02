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В Минобороны сообщили подробности об атаке по Украине сегодня ночью

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в украинских портах и акватории Черного моря, сообщили в Минобороны.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в украинских портах и акватории Черного моря, сообщили в Минобороны. Цели использовались в интересах ВСУ.

Высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены резервуары с горючим в порту Одесса, предназначенные для обеспечения украинских войск. В порту Николаев уничтожен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Также в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражен сухогруз с военным имуществом.

напомним, что минувшей ночью силы ПВО РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 635 БПЛА над 13 регионами.

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