В кафе под Биробиджаном проверили условия содержания медведицы Нюры

Проверка показала, что самка бурого медведя по кличке Нюра, которой около десяти лет, содержится в вольере. Размеры клетки позволяют животному свободно передвигаться. Вольер оборудован крышей и укрытием, отдельно обустроены места для кормления и купания. На момент осмотра медведица выглядела активно, не истощена, шерсть густая. Признаков агрессии к незнакомым людям не проявляла. Внешних повреждений, которые могли бы свидетельствовать о жестоком обращении, не обнаружено.