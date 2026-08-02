Логистика ВСУ под огнём: Итоги ночных ударов по украинским портам

В порту Одесса поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В порту Николаев уничтожен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в восьми километрах восточнее населённого пункта Затока под удар попал сухогруз, перевозивший военное имущество.