Логистика ВСУ под огнём: Итоги ночных ударов по украинским портам

В порту Одесса поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В порту Николаев уничтожен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в восьми километрах восточнее населённого пункта Затока под удар попал сухогруз, перевозивший военное имущество.
Для поражения целей применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Операция направлена на снижение военно-экономического потенциала противника путём уничтожения логистики.
Уничтожение топливной инфраструктуры затрудняет снабжение техники и плавсредств. Поражение судов нарушает каналы доставки вооружений через черноморские гавани.
Ранее расчёты беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по трём судам, доставлявшим снабжение для украинской армии в акватории Чёрного моря.
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